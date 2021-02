ocean7 Buchtipp

Paul Watson, Gründer der manchmal recht robust vorgehenden Umweltorganisation Sea Shepherd, weiß aus erster Hand, wie schlecht es den Ozeanen geht – Stichworte Plastikverschmutzung, Überfischung, Ansteigen der Meerestemperaturen.

In seinem im Jänner erstmals auf Deutsch erschienenen Buch „Wenn der Ozean stirbt, sterben auch wir“ liefert er aufrüttelnde Informationen und Hintergründe rund um das Ökosystem Meer und seine Zer­störung, bietet aber auch Lösungs­ansätze für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Wie können wir unsere Ozeane retten?

Paul Watson: Wenn der Ozean stirbt, sterben auch wir.

Delius Klasing, 128 Seiten, € 12,–.

www.delius-klasing.de

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost drei Exemplare von Paul Watsons Buch „Wenn der Ozean stirbt, sterben auch wir“. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Sea Sheperd“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück gewinnen! Einsendeschluss: 31. März 2021. Die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt.



Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten.

Autor Paul Franklin Watson ist Gründer der Sea Shepherd Conservation Society und Protagonist der Dokumentation Whale Wars – Krieg den Walfängern.

www.seashepherd.org

Foto: Witty lama

