Plastikdepot

Kleine Schritte zu einem plastikfreien Meer: Die kanadische Non-Profit-Organisation Ocean Legacy Foundation eröffnet in Sechelt an der Sunshine Coast ein neues Sammelzentrum für aus dem Meer gefischtes Plastik.

Das neue Depot ist das fünfte seiner Art und wird den gesammelten Plastik-Meeresmüll an das Ocean Legacy-Verarbeitungszentrum in Steveston Harbour schicken, wo ­­er weiter sortiert, gereinigt und ­recycelt wird. So geht Kreislauf­wirtschaft!

www.oceanlegacy.ca

Foto: Romolo Tavani/Shutterstock.com

