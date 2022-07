Auf Tauchstation

U-Boot für Betuchte.

Was so ausschaut wie ein Raumschiff aus der Zukunft ist ein U-Boot aus der Gegenwart. Der niederländischer Hersteller U-Boat Worx ist der Marktführer für private und kommerzielle Tauchboote und hat schon mehr als 20 seiner Subs verkauft. Das neue Premium-Modell nennt sich Nexus, ist bis zu einer Tiefe von 200 Metern zugelassen und kann in seinem großen, elliptischen Acryl-Druckrumpf, der wie eine Glaskuppel wirkt, bis zu neun Passagiere mitnehmen, die eine beeindruckende Rundumsicht genießen. Zehn Strahlruder manövrieren das U-Boot in jede Richtung und zwar bis zu 18 Stunden lang, dann sind die Lithium-Ionen-Akkus leer.

www.uboatworx.com

