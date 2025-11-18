29. November: Nautiquitäten-Flohmarkt in Wien!

Ab 14 Uhr öffnet der Marineverband Wien im Rahmen des Marine-Flohmarkts mit „Punsch an Deck“ – die Türen zum historischen Salon in der Schwarzspanierstraße.

Historischer Salon des Marineverbands Wien.

Die Pflege der österreichischen Marinetradition und Wahrung des historischen Erbes hat sich der Verein (mit Wurzeln zurück bis ins Jahr 1904) zur Aufgabe gemacht, am 29. November hat man als Gast oder Verkäufer die Möglichkeit, sich selbst ein Bild davon zu machen. Den Rahmen gibt der Nautiquitäten-Flohmarkt mit großer Auswahl, hier auszugsweise:

Postkarten, Bücher, Fotografien, Erinnerungsstücke, Lampen, Porzellan und Beschläge, Bilder und Landkarten, alt oder neu, Uniformteile, Orden und Nadeln, Schiffsmodelle, auch angefangene oder Baukästen, Beschlagteile u.v.m, eben alles, was des Snugglers (alter Seemann) Herz erfreut, soll einen neuen Eigentümer finden, der glücklich mit seiner „Beute“ von dannen zieht.



Käufer, Verkäufer und Spenden sind Willkommen!

Der Besuch des Flohmarkts ist kostenlos. Wer als Verkäufer dabei sein möchte, kann sich im Salon des Marineverbands ein oder zwei Drittel oder gleich einen ganzen der großen runden Tische (Preis je Drittel:€ 20,-) reservieren, um seine Sachen auf eigene Rechnung vor Ort zu verkaufen. Dankbar ist der Marineverband als Veranstalter auch für Sachen, die dem Verein gespendet werden, die er dann auf eigene Rechnung verkauft.

Die Spenden können beim Marineverband abgegeben, bei Bedarf aber auch von diesem (innerhalb Wiens) abgeholt werden. Es wird gebeten, einen etwaigen Abhol-Service bis 21. November bei Herrn Klein anzumelden:

kpv@gmx.at

Tel. 0664 7507 9989



Was kann verkauft werden?

Nur Sachen, die in einem maritimen Zusammenhang stehen, bis zur Größe eines Bananenkartons. Sammlungen gelten als mehrere Einzelgegenstände. Größere Gegenstände, die zu groß sind, um in den Marineverband gebracht zu werden, mögen mit dem Handy fotografiert werden, damit der Marineverband die Fotos samt kurzer Beschreibung und Preisvorstellung auf einem Computer in einer Bilder-Show präsentieren kann. Nicht gestattet sind Dinge ohne nautischen Bezug oder Entrümpelungsgut.



Marine-Flohmarkt mit „Punsch an Deck“ im historischen Salon des Marineverbands

29. November 2025, ab 14 Uhr.

Mit unterschiedlichen Sorten von Punsch, mit oder ohne Alkohol, Weihnachtsbäckereien und Kuchen, Saurem und Würsteln, wird für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.



Marineverband Wien

Schwarzspanierstraße 15/II/24

1090 Wien

www.marineverband-wien.at



Fotos: Marineverband Wien.

