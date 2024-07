Die Saar hat eine lange Binnenschifffahrts-Tradition. Schon im 17. Jahrhundert wurde auf ihr Holz geflößt, Napoleon I. ließ sie für den Kohlentransport 1806 kanalisieren, und Anfang des 20. Jahrhunderts waren rund 270 Pénichen in Saarbrücken registriert. Das zweite Saarbrücker Traditionsschiffe-Festival knüpft an diese Tradition an. Eingeladen sind Berufsschiffe, die mehr als 60 Jahre auf dem Kiel haben.

Typische Péniche: das heutige Theaterschiff Maria-Helena.

Beim ersten Festival im letzten Jahr konnten 16 dieser nautischen Perlen ­bewundert werden.

www.saar-tradition.eu

