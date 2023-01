Revier-Kompass gewinnen!

Wir verlosen drei Exemplare des hippen Revierführers für die kroatische Südküste aus dem Verlag millemari.

Mit seinem Revier-Kompass – erhältlich für den Norden und Süden Kroatiens – liefert der millemari-Verlag einen kompakten, nützlichen und auch witzigen Führer zur kroatischen Küste. Die beiden Bände zeigen anhand von doppelseitigen Luftaufnahmen als Wimmelbilder, wo die interessanten Spots sind, wo man anlegen, ankern und/oder tanken und essen kann.

Zu jedem der beschriebenen 35 Ziele bietet der Revierkompass aber auch mit dem Kompass-Stern eine Bewertung. Die rechte Hälfte des Sterns zeigt an, was man unternehmen kann. Die linke, ob es eine Marina gibt – und sie bewertet kritisch ihre Qualität, die Preise und die Sicherheit bei Sturm. Der Revier-Kompass Kroatien Nord beschreibt die Küste zwischen Koper und Kornaten, der von uns verloste Revier-Kompass Süd behandelt die Küste von Šibenik bis Dubrovnik.

Revier-Kompass Kroatien Süd. Thomas Käsbohrer, millemari. 172 Seiten, € 29,95.

www.millemari.de

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare des Revier-Kompass Süd (von Šibenik bis Dubrovnik). ­Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „ Revier-Kompass Kroatien Süd“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 19. Februar 2023, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7 Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden in keiner Form an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

