Richtig törnen

Argos Yachtcharter teilt sich auf der boot in Düsseldorf den Stand B09 in Halle 13 mit dem französischen Schwesterunternehmen SamBoat. Über 20.000 ­Monohulls und Katamarane in den schönsten Segelrevieren der Welt stehen als Bareboat-Charter oder mit Skipper zur Verfügung, hinzu kommen Hausboote, Crewed Yachten, Flottillen und Kabinencharter.

Glücklich chartern weltweit. Foto: Lucky-photographer/Shutterstock.com

Am Samstag wird Argos CEO Bora Inceören im Rahmen des blauwasser.de-Charterseminars einen Vortrag halten, bei dem v. a. für Yachteinsteiger alle wichtigen Themen rund um den Chartertörn vermittelt werden: Bootsübergabe, Versicherungen, Wetter, Manöverkunde, die Wahl des richtigen Charterreviers und vieles mehr. www.argos-yachtcharter.de

