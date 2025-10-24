Mast- und Schotbruch

Glück im Unglück beim Rolex Middlesea Race 2025: die Crew von In2TheBlue verlor am Donnerstag (23. Oktober) kurz vor dem Ziel den Mast. Trotz des Bruchs bei voller Fahrt wurde niemand an Bord verletzt, wie uns gemeldet wurde.

Das Sail Racing Team von In2TheBlue auf der Aqua Nomis ohne Mast.



In2TheBlue beim Rolex Middle Sea Race 2025

Das Sail Racing Team von In2TheBlue nahm mit seiner X-Yacht XP44 Aqua Nomis am diesjährigen Rolex Middle Sea Race teil – einer der anspruchsvollsten Regatten des Mittelmeers. Nach intensiven Tagen auf See, geprägt von schwierigen Windverhältnissen, herausfordernder See und atemberaubenden Momenten, erlebte die Crew einem ihrem Törn um Sizilien eine Regatta voller Emotionen und Teamgeist. Nur 200 Meter vor der Ziellinie kam es zu einem dramatischen Moment: Der Mast der Aqua Nomis knickte nach Lee weg, nachdem die Rumpf-Deckverbindung gebrochen war. Die gesamte Crew blieb unverletzt, die Yacht konnte sicher in den Hafen nach Malta zurückgebracht werden.

Skipper Michael Oberweger: „Dieses Mal haben wir es nicht unter Segel ins Ziel geschafft – aber der Teamgeist bleibt ungebrochen. Wir haben als Crew bewiesen, dass wir auch in schwierigen Momenten zusammenhalten. Nächstes Jahr greifen wir wieder an – stärker denn je!“

Crew-Mitglied Chantal Staub: „Es war unglaublich spannend bis zum Schluss – starke Winde, dann wieder Flaute, Delfine, die uns begleitet haben. Unvergessliche Erlebnisse, die man nur auf See erleben kann.“



Trotz des unvorhergesehenen Zwischenfalls zieht das Team eine positive Bilanz: Die Teilnahme am Rolex Middle Sea Race war eine wertvolle Erfahrung, die die Crew noch enger zusammengeschweißt hat. Die Aqua Nomis wird nach den Reparaturen wieder startklar gemacht – denn der Kurs ist klar: Zurück aufs Meer.

Rolex Middle Sea Race 2025

Die 46. Ausgabe der Offshore-Regatta ab Valletta/Malta rund Sizilien und wieder retour via Lampedusa (ca. 600 sm) gewann eine Mills 72: Die Balthasar des belgisch-niederländischen Teams unter der Führung von Skipper Louis Balcaen holte sich den IRC-Gesamtsieg (02d 22:00:33). Die erste Yacht, die über die Ziellinie ging, war die Black Jack 100 unter dem Skipper Tristan Le Brun (02d 17:44:07).

Alle Ergebnisse: www.rolexmiddlesearace.com

