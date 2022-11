Aus dem Barawitzka-Nachlass

Der österrei­chische Hochseesegler und Autor Karl Vettermann hatte in den 1980er-Jahren mit ­seinen ­humorvollen Büchern rund um den ebenso cholerischen wie ­gewitzten Kapitän Barawitzka eine Stammleserschaft unter ­Berufs- und Hobbyseglern.

Vettermann selbst ging 1990 in der Nähe der Antilleninsel St. Lucia nachts über Bord und wurde nicht mehr gefunden. Seine Schwägerin Helene ­Vettermann hat nun aus dem Nachlass des Autors ein letztes Buch von ihm im Eigenverlag herausgebracht.

„Die Rotwein­segler“ ist eine Sammlung von pointierten Segelgeschichten aus dem mediterranen Revier und kann entweder per E-Mail bestellt oder bei uns als eines von drei Exemplaren gewonnen werden.

Karl Vettermann: Die Rotwein­­segler. Aus Barawitzkas Seekiste. Eigenv­­erlag, € 15,–, zu bestellen unter der E-Mail-Adresse hebi1@sbg.at

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern 3 Exemplare des Buches. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Rotweinsegler“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 20. November 2022, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden in keiner Form an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

