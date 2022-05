Runter mit dem Fetzen!

So, was tun? Der Skipper segelt sich frei, damit er ausreichend Raum für seine Manöver hat und auf Ursachenforschung gehen kann. Und der Fehler ist auch schnell gefunden: In der Refft­­rommel der Genua hat sich ein Überläufer gebildet, so ein Hund!

Der klassische Spruch des alten Segellehrers, so lange Kringel zu fahren, bis sich die Genua um das Vorstag gewickelt hat, ist tatsächlich ein Schmäh und in der Praxis schwer realisierbar. Also stellt der Skipper die Yacht an den Wind, will die Genua runterlassen, die Crew fiert das Genua-Fall. Aber wie immer in solchen Situationen trifft auch hier der Faktor „Shit happens“ zu: Er geht nicht hoch genug an den Wind, die Genua lässt sich nicht an Bord halten, sie fällt außenbords ins Wasser. Unterliek an Bord, Segelkopf am Fall, der Wind fährt in die Genua – da hast du keine Chance, das Segel per Hand an Bord zu bekommen. Also wieder zurück an den Start, das Fall anholen – jetzt natürlich fliegt die Genua, weil ja das Vorliek nicht mehr in der Nut geführt wird. Nun geht der Skipper aber wirklich fast in den Wind, die Leeschot wird dichtgeholt, die Genua ist binnen kurzer Zeit an Deck und wird an der Reling festgebändselt.

So geht es also unter Maschine endlich in den Hafen, die Crew ist geschlaucht, der Skipper doch auch etwas kleinlaut. Und bevor es nun in die Taverne zu Ćevapčići und Bier geht, wird die Rollreff-Anlage repariert, der Überläufer (der Hund) aufgelöst.