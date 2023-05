Sail & run

2016 gaben Extremläufer Christian und Daniela Schiester den Startschuss für ihr Abenteuer „Mit der Segelyacht El Toro um die Welt“, über 16.500 sm haben sie seitdem schon hinter sich gelassen.

Foto: Jürgen Skarwan/Red Bull Content Pool

Nach einem Heimaturlaub im Frühjahr 2020 in Österreich wollten die beiden wieder zu ihrer Yacht auf die Salomonen fliegen, doch ein Virus veränderte die Welt und zwang sie in eine Pause von fast drei Jahren. Im vierten Band ihrer „Sail & Run“-Reihe erzählen sie, wie man mit Rückschlägen umgeht und sich nicht unterkriegen lässt!

Sail & Run 4 – Die Salomonen Odyssee. € 19,90.

www.christian-schiester.com

