Um die halbe Welt

Daniela und Christian Schiester auf dem Weg in den Pazifik. (c) Markus Christ / Red Bull Content Pool

Seit 2016 reisen Daniela und Christian Schiester mit ihrem Segelboot El Toro um die Welt. Als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, nehmen die beiden dabei die unkonventionelle Route gegen den Wind in Richtung Osten. Halbmarathon-, Marathon- und Bergläufer Christian Schiester nützt dabei auch noch jede Gelegenheit an Land, um bei Tag oder bei Nacht zu rennen, was das Zeug hält. Nach der Covid-Zwangspause und der zehn Monate dauernden Reparatur ihres Schiffs auf den Salomonen sind die beiden inzwischen durch die Inselwelt Ozeaniens bis nach Vanuatu gesegelt.

Gefilmt und gedruckt

Die brandneue Doku über das Abenteuer der beiden wurde erst letzte Woche ausgestrahlt – nachzuschaun in der Servus-Mediathek unter https://www.redbull.com/at-de/episodes/sail-and-run-s1-e4

Ebenfalls ganz neu ist der fünfte Band der Sail & Run-Reihe, „Von den Salomonen nach Vanuatu. Gegen den Südostpassat“. Er erzählt von der beeindruckenden Natur der Region, den schönen Begegnungen mit den Einheimischen, aber auch von den Mühen, Ersatzteile für ihr Boot in der Abgeschiedenheit zu besorgen, der Frustration, wenn der Südostpassat ein Weiterkommen verhindert, und der Gefahr, einem Zyklon auf See ausgeliefert zu sein.

Gewinnspiel!

www.christian-schiester.com

