Salonfähig in Venedig

28. 5.–5. 6. 2022

Die dritte Ausgabe der ­Venice Boat Show verspricht neue ­Dimensionen. Neben dem 50.000 m2 ­großen Wasserbecken im historischen ­Arsenale und der 35.000 m2 großen Ausstellungsflächen werden, so die Veranstalter, zusätzliche Anlegestellen gebaut, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Die Gesamtlänge des Messebereiches wird erstmals mehr als 2,5 km betragen.

Ein Blick auf die Ausstellerliste zeigt, dass die Ränge gut gefüllt sein werden: Neben Azimut Benetti, Beneteau und Ferretti werden heuer u. a. erstmals auch Sunseeker und Sanlorenzo ihr Debüt geben. Letztere wird mit vier Luxusyachten vertreten sein – den Vertrieb hat Sanlorenzo Adria, eine 100 %-Tochter von Master Yachting Österreich, inne.

www.salonenautico.venezia.it

Master Yachting in Venedig

Die italienische Werft Sanlorenzo gehört zu den weltweit ­renommiertesten Herstellern von ­Superyachten. Mit 50 ausgelieferten Modellen im Jahr stellen die Italiener sogar die erfolgreichste Einzelmarke bei den Yachten von 24 bis 62 Metern. Wobei das Augenmerk bei Sanlorenzo natürlich mehr auf Design, Qualität, Materialien, Ausführung und Individualität („Nichts gleicht Ihrer Sanlorenzo-Yacht. Noch nicht einmal eine andere Sanlorenzo!“) liegt als auf Stückzahlen.

Master Yachting mit Sitz in Wien und die 100 % Master-Yachting-Tochter Sanlorenzo Adria mit Sitz in Zagreb haben 2019 den Vertrieb der Sanlorenzo Yachten übernommen. Mit den Superyachten made in Italy haben die Wiener ihr Portfolio nach oben geschlossen und bieten nun neben Sportsegel­yachten (Beneteau), Motorbooten (Beneteau, Frauscher), Segel- und Motorkatamaranen (Lagoon, Aquila) auch Luxusyachten nach oben ohne Limit an.

Sanlorenzo Adria hat neben dem Sitz in Zagreb Verkaufsniederlassungen in Brünn, Budapest sowie in den D-Marin-Häfen Marina Dalmacija

in Sukošan und Porto Montenegro. ­Master Yachting hat neben dem Sitz in Wien und dem Sitz der deutschen Master Yachting-Tochter in Sulzemoos bei München noch Verkaufsniederlassungen in Ratingen (Düsseldorf), Dresden und Zürich.

Eine feine Gelegenheit, sich eine ­San­lorenzo Superyacht näher anzuschauen, bietet der Salone Nautico Venezia, auf dem die Werft mit vier Yachten – SX76, SX88, SL78, SL106 – vertreten sein wird.

Wer dabei auch etwas Kultur schnuppern möchte: Sanlorenzo Yachts ist der Hauptsponsor des ­Italienischen Pavillons auf der ­Bien­nale ARTE 2022 und bietet nicht nur dafür, sondern auch für das Peggy Guggenheim Museum ­exklusive Besuche während des ­Salone Nautico an.

www.sanlorenzoadria.com

www.masteryachting.com

Mehr Austria

Von den Seen Österreichs in die Adria wechseln werden für die Dauer der Salone Nautico Venezia auch andere heimische Traditionsbetriebe. So zum Beispiel A-Yachts vom Attersee, die Frauscher Bootswerft vom Traunsee, aber auch Boote Schmalzl vom Wörthersee. Und damit man genug Zeit auch für die Entdeckung der bezaubernden Lagunenstadt einplanen kann, ist die Venice Boat Show erstmals für ganze neun Tage angesetzt.

