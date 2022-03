Schatzinsel im Mittelmeer

Gold, Silber, Dukaten und Juwelen sind die Zutaten, mit denen der Begriff Schatzinsel üblicherweise gewürzt ist. Die kroatische Insel Mljet bietet Schätze anderer Art: Süß- und Salzwasserseen, herrliche Küstenlandschaften, einen Nationalpark, die größte Korallenbank des Mittelmeeres und die Höhle des Odysseus. Diese Naturschätze sind es, die Mljet zu einer Schatzinsel machen.

Von Dr. Reinhard Kikinger

Polače, historische Kulisse – ankernde Yachten vor den Ruinen eines antiken römischen Palastes.

Neben vielen Naturschönheiten finden sich auch archäologische Schätze auf der Insel. In der von Seglern häufig angelaufenen Bucht von Polače sind die mächtigen Reste eines römischen Palastes zu sehen. Vor 2.000 Jahren führten römische Handelsrouten hier vorbei. Die geschützte Bucht von Polače war jedoch eine Hochburg illyrischer Piraten, die von hier aus römische Galeeren überfielen. Zahlreiche Wracks und Amphoren entlang der Küste von Mljet bezeugen das. Schließlich vertrieben die Römer die Illyrer aus dieser Bucht und errichteten eine Residenz, die Villa Rustica. Die Römer brachten ihre Religion, ihre Gebräuche und ihren Lebensstil auf die Insel. Auch die Kultur von Wein und Oliven geht auf sie zurück. Die Bedeutung des Ortes als Hafen wuchs und zwischen dem 4. und 6. Jh. errichteten Römer hier einen luxuriösen Palast. Es war eines der größten römischen Gebäude in Dalmatien. Im 12. Jh. wurde Polače von Slawen zerstört. Später legten Benediktiner das Fundament für das heutige Polače, als Baumaterial dienten ihnen die Steine des römischen Palastes.

Leihräder und gut ausgebaute Wege laden dazu ein, die Insel per Fahrrad zu erkunden. Die Bora zeichnet Strukturen und Schattierungen auf die Wasseroberfläche, die jedem Silberschmied zur Ehre gereichen würden. Handwerkskunst aus alten Tagen, aus lokalen Natur­­materialien gefertigt. Auf einer kleinen Insel im Veliko Jezero befindet sich ein Benediktinerkloster aus dem 12. Jahrhundert, das der Heiligen Maria geweiht ist.

Bild rechts: Hafen-Stillleben zwischen einem Restaurant und einem Fahrradverleih. Zwei Dinge sind mir unbegreiflich: Wie kann man als Restaurant-Besitzer oder Fahrrad-Verleiher diesen Müll vor der Haustüre tolerieren? Wie kann man als Tourist ein Restaurant wählen, das von Müll umgeben ist? Anmerkung: Wir befinden uns hier im Nationalpark!

Der Nationalpark

Mljet ist eine schmale, langgestreckte Insel mit einer Fläche von ca. 100 km2. Der nordwestliche Teil der Insel wurde 1960 zum Nationalpark erklärt. Er ist mit Aleppo-Kiefern (Pinus halepensis), Steineichen (Quercus ilex) und Macchie dicht bewaldet. Das Herzstück des Nationalparks sind zwei Seen. Der größere der beiden Seen (Veliko Jezero) ist durch einen Kanal beim Fischerdörfchen Soline mit dem offenen Meer verbunden. Gezeitenströmungen sorgen für regelmäßigen Wasseraustausch. Auf einer kleinen Insel in diesem See steht ein Benediktinerkloster aus dem 12. Jh., das der heiligen Maria geweiht ist. Die spezielle Atmosphäre dieser Insel hat im Lauf der Zeit zahlreiche Schriftsteller und Komponisten angezogen, heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt.

Vom 251 m hohen Montokuc erschließt sich die Schönheit der Insel mit ihrer üppigen Vegetation und der reich gegliederten Küste. Der Soline-Kanal verbindet den Veliko Jezero (Großer Salzwassersee) mit dem offenen Meer. Um zu verhindern, dass Treibgut in den See gelangt, wurde eine Barriere errichtet (Abb. Mitte). Rechts das winzige Fischerdörfchen Soline.

Ein schmaler Kanal verbindet den Großen mit dem Kleinen See (Malo Jezero). Eingebettet zwischen dicht bewaldeten Ufern ist er eine Oase der Ruhe. Die beiden Seen sind mit Kanus zu befahren und die Uferpromenaden können per Fahrrad erkundet werden. Weit verzweigte Wanderwege führen zu den schönsten Aussichtspunkten. Spektakulär ist der Blick vom Gipfel des Montokuc. Der Blick schweift über die beiden Seen bis zu den Nachbarinseln Korčula und Lastovo und zu der Halbinsel Pelješac.

Der große Salzwassersee und der dahinter liegende kleinere See sind das Herzstück des Nationalparks.

Die Geschichte der beiden Seen

Die Seen gehen auf Einsenkungen der Karstlandschaft zurück. Regenfälle füllten im Lauf der Erdgeschichte diese Einsenkungen und es entstanden Süßwasserseen. Sie entwickelten sich erst zu Salzwasserseen, als bei der Ortschaft Soline ein natürlicher Durchbruch zum offenen Meer entstand. Dieser Soline-Kanal ist entscheidend für den Wasseraustauch und damit für die Lebensbedingungen in den Seen. Ihre Salinität entspricht mit 37 ‰ derjenigen des offenen Meeres, die Wassertemperatur beträgt im Sommer um die 26 °C. Der Große See besitzt eine Fläche von 1,45 km2, der Kleine See ist nur 0,25 km2 groß. Beide sind mit 46 m (Großer See) und 29 m (Kleiner See) erstaunlich tief.

Rekorde bei Korallen und Steckmuscheln

Der wertvollste Schatz der Insel verbirgt sich im Großen See (Veliko Jezero). An einer speziellen Stelle finden sich ab einer Wassertiefe von etwa 4 m polsterförmige Korallenstöcke und erstrecken sich in die Tiefe soweit das Auge reicht. Es ist die Rasenkoralle Cladocora caespitosa, die hier üppig gedeiht und sich über eine Fläche von 650 m2 ausbreitet. Im gesamten Mittelmeer ist keine vergleichbar mächtige Korallenbank bekannt. Der einzige Grund, nicht von einem Korallenriff zu sprechen, ist, dass die Korallen nicht bis an die Wasseroberfläche reichen, was definitionsgemäß bei einem Riff der Fall ist.

Eine Korallenbank im Mittelmeer! Das überrascht sogar viele Experten. Steinkorallen gibt es natürlich auch im Mittelmeer, aber üblicherweise nicht in derart massiver Ausbildung. Soweit bekannt, ist diese Korallenbank für das gesamte Mediterran einmalig.

Auch der kleinere der beiden Seen (Malo Jezero) besitzt einen biologischen Schatz: reiche Bestände der Mittelmeer Steckmuschel Pinna nobilis. In weiten Teilen des Mittelmeeres ist sie selten geworden oder verschwunden, weil sie wegen ihrer großen, attraktiven Schalen und wegen ihres schmackhaften Fleisches übersammelt wird. Im Schutz des Nationalparks hält sich hier ein exzellenter Bestand dieser größten Muschel des Mittemeeres.

Im ruhigen Malo Jezero (Kleiner Salzwassersee) herrschen ideale Bedingungen für die im Mittelmeer bereits selten gewordene Steckmuschel ( Pinna nobilis), mit bis zu 90 cm Schalenlänge die größte Muschel des Mittelmeeres. An vielen Orten ist sie übersammelt, aber hier gibt es noch einen guten Bestand.

Bild rechts: Die Rasenkoralle besteht aus vielen einzelnen Korallenpolypen, einige haben die Tentakel ausgestreckt. Bei genauer Betrachtung sieht man auch vegetative Vermehrung durch Sprossung einzelner Korallenpolypen.

Die Höhle des Odysseus

Der Legende nach strandete Odysseus an der Felsküste der Insel Mljet. Unterhalb der Ortschaft Babino Polje erreicht man nach 30-minütigem Abstieg die schroffe Felsküste mit der „Höhle des Odysseus“. Sie ist groß und eindrucksvoll und nach Kriterien der Meereshöhlen-Terminologie keine Höhle, sondern eine Grotte, da ihr Eingang teilweise über Wasser liegt.

Groß, dunkel und geheimnisvoll der Eingang in die Höhle des Odysseus, die Lichtstrahlen dringen in die blaue Tiefe vor. Die Höhlendecke ist blanker Fels, die Farbenpracht der wasserbedeckten Wände erkennt man erst durch den Einsatz von Blitzlicht. Mit der Ankunft von Ausflugsbooten ändert sich die Szene am Eingang – Felsplattformen werden zu Sprungrampen, kreischende Springer schlagen als klatschende Wasserbomben im Meer auf. Odysseus und Kalypso wären wohl geflüchtet …

In der Nähe der Höhle des Odysseus findet sich inmitten spektakulärer Klippen die Bar der Kalypso. Laut originellem Türschild seit 1184 B.C. in Betrieb. Die geräumige Höhle, die Bar nebenan und Kalypso noch dazu … Kein Wunder, dass es Odysseus mit der Heimreise nicht eilig hatte.

Dieser Artikel erschien in OCEAN7 2/2015. Wissenschaftliche Artnamen wurden in dieser Online-Version aktualisiert und gemäß WoRMS (World Register of Marien Species) auf den letzten Stand gebracht.

Dr. Reinhard Kikinger ist Meeresbiologe, langjähriger Kursleiter an der Universität Wien, an Feldstationen im Mittelmeer und auf den Malediven und schreibt seit 2007 für ocean7.

Fotos: Dr. Reinhard und Lilly Kikinger

