Schlankheitswahn

Noch nie kam ein Speedboot ­einem Pfeil so nahe: Technohull Alpha 50, das neue Flaggschiff des griechischen Powerrib-Herstellers, ist bei 14,95 m Länge gerade einmal 4,72 m breit.

An Deck gibt es Liege- und Sitzflächen satt (max. 16 Passagiere), unter Deck eine recht ­geräumige Doppelkabine mit Bad und unter der aufklappbaren Sonnenliege im Bug noch eine Art Kabine. Motorisieren lässt sich die Alpha in- oder outboard, wobei zu den zwei Inbord-Dieseln wohl nur die wenigsten Käufer greifen werden, lassen sich doch außen am Heck bis zu fünf (!) 500 PS starke Mercurys montieren.

www.technohull.com

