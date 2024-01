Schlaue Schraube

3-Blatt Composite Saildrive Propeller (c) Flexofold

Flexofold ist der hübsche Name eines dänischen Faltpropeller-Herstellers, dessen neueste Generation von Saildrive-Propellern aus modernen Verbundwerkstoffen hergestellt wird, die die Schraube nahezu immun gegen Elektrolyse machen, was sie zur idealen Wahl für Salzwasserumgebungen macht. Auf der boot Düsseldorf erstmals präsentiert wurde der Flexofold 3-Blatt Composite Saildrive Propeller, der mit dem Fokus auf Gewichtsreduzierung ohne Leistungseinbußen entwickelt wurde. Die Nabe ist aus leichtem Verbundwerkstoff gefertigt, während die Blätter aus einer Kupferlegierung hergestellt werden. Die Leichtbauweise des Propellers verbessert die Segeleffizienz und Manövrierfähigkeit und macht ihn zu einem perfekten Partner für Elektromotoren. Durch das geringere Gewicht können Elektromotoren leichter gestartet und angetrieben werden, was die Gesamteffizienz des Propellers erhöht.

Flexofold



Bei einem Faltpropeller ragen die Blätter während des Segelns nicht heraus, wie es bei Festpropellern und Segelpropellern der Fall ist. Sie verfangen sich nicht in Netze oder Angelschnüren und haben fast keinen Schleppwiderstand, was die Segelleistung um gute 15% steigert. (c)

Diesen Artikel teilen