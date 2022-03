Schwebende Bretter

Der Niederösterreicher Alexander Neuriesser ist Hersteller und Importeur von elektrischen Foilboards und Surfboards und bietet auch spezielle Kurse mit den E-Toys an. Wake up heißen die beiden schwebenden Bretter, die aus Carbon gefertigt sind. Beim in zwei Längen ­erhältlichen Foilboard, schon rein optisch die spektakulärere Variante, betreibt der E-Motor einen Propeller, das Surfboard wird hingegen von einer Jetpumpe angetrieben.

Wake Up E-Foilboard: Lautlos auf dem Wasser schweben.

Für beide Boards ist ein fein austariertes Gleichgewichtsgefühl gefragt, das bei den entsprechenden Kursen trainiert werden kann, deren Preise beim Kauf zurückerstattet werden.

www.e-surfboard.at

