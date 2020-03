Secret Sailing

Als begeisterter Fahrtensegler assoziiere ich „Segeln und auf dem Wasser leben“ immer mit „ruhig und entspannt die Natur bewusst erleben und genießen“. Menschenmassen und Yachten-Armadas passen da nicht so ins Bild. Ich versuche daher, den Törnplan so anzupassen, dass wir etwas anti­zyklisch die schönsten Plätze und Ankerbuchten im Mittelmeer ansteuern. Natürlich möchten auch wir begehrte Ziele und Klassiker besuchen, aber nicht zur Hochsaison, da peilen wir lieber unbekanntere Inseln und Regionen an, wo es am besten weit und breit keine Charterbasen gibt. Tipp Nr. 1 lautet also:

Möglichst Vor- und Nachsaison nutzen

Wer in den Hotspots in Ruhe ankern will, muss die begehrten Plätze entweder in der Vor- oder in der Nachsaison anlaufen. Aber auch Klassiker kann man in diesen Zeiten entspannt und um vieles preiswerter als in der Hochsaison besuchen. In den Stadthäfen von Ibiza z. B. würde man in der Hochsaison ohne wochenlangem Vorausbuchen ohnehin niemals einen Liegeplatz für eine Nacht finden. Von den dort um diese Jahreszeit herrschenden Preisen plus erwartetem Trinkgeld für die Marineros will ich gar nicht sprechen.