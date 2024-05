Seenlichst erwartet

boats2sail am Neusiedler See

Man kann am Neusiedler See wieder segeln lernen (c) boats2sail

Ab dieser Saison ist boats2sail wieder zurück am Neusiedler See. Die vom ehemaligen Nationalteamsegler Markus Hiebeler gegründete Segelschule ist seit 1. Mai in Weiden mit dem gesamten Leih- und Kursangebot (Segeln, Surfen, Stand Up Paddling etc.) und ab 1. Juni in Rust mit Segelbooten vertreten. Nachdem der Neusiedler See in den letzten Jahren eher durch Niedrigwasser als durch Segelevents von sich reden machte, beträgt der aktuelle Wasserstand wieder rund 115 cm – es fehlen nur mehr rund 12 cm zum (seit 1965 gemessenen) Jahresmittel. „Wir sind wieder da, größer und stärker als je zuvor!“, freut sich Markus Hiebeler. Ein weiterer Grund zu seiner Freude: Unbestätigten Meldungen zufolge soll es auch schon grünes Licht für die Wasserzuleitung über die Donau bei Hainburg geben, die Verhandlungen mit Ungarn hingegen dürften im Sande verlaufen sein.

Gewinnspiel

Über noch mehr gute Nachrichten können sich die Teilnehmer unseres Gewinnspiels freuen: Alle Leser, die uns eine E-Mail mit dem Betreff „boats2sail2 am Neusiedler See“ an gewinnen@ocean.at schicken, nehmen an der Verlosung zweier Gutscheine für je eine Stunde Bootsmiete (Laser 16 oder Sprinto) in Weiden oder Rust teil. Einsendeschluss ist der 29. Mai, die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Multihull Sailing am Achensee

Segelspaß auf drei Rümpfen (c) Multihull Sailing

Auf drei Rümpfen flott übers Wasser: Multihull Sailing bietet vom 30. Mai bis 2. Juni auf dem Tiroler Achensee die Möglichkeit, die Trimarane Astus 22.5 und Astus 20.5 zu testen. Gestartet wird vom Steg des Seehotels Hubertus in Pertisau, Anmeldung ist erforderlich unter herbert@multihull-sailing.net oder Tel. +43 664 8466117.

Grand Prix am Attersee

Der Attersee ruft zum Grand Prix (c) Poell, Sport Consult

Der Startschuss vom Land aus, und zwar ganz unabhängig vom Wind pünktlich um 10 Uhr, das bunte Teilnehmerfeld, die wunderschöne Kulisse: Der Attersee Grand Prix zählt hierzulande zu den traditionsreichsten Regatten und hat im Laufe der Jahrzehnte ganz besondere Eigenheiten entwickelt. Die 34. Ausgabe der vom Union-Yacht-Club Attersee, dem größtem Segelclub Österreichs, veranstalteten Regatta findet heuer am 6. Juli statt. 2023 durfte man sich über 97 Boote und 317 Segler freuen, damit war der Attersee Grand Prix, der nach Yardstick gewertet wird, auch eine der größten Breitensportveranstaltungen Österreichs im Segeln. Heuer hofft man auf mehr Wind, im letzten Jahr musste die Strecke aufgrund etwas brustschwacher Bedingungen verkürzt werden.

