Mit den Seenomaden rund um die Welt

Jetzt die Seenomaden Doris Renoldner und Wolfgang Slanec live auf der Bühne erleben: Am 13. Februar mit ihrem Vortrag “Nordwestpassage” und am 21. Februar mit dem Kultvortrag “8 Jahre um die Welt”. Weitere Termine gibt es im März.

Nordwestpassage (2016/2017)

Über 400 Jahre suchten Seefahrer die legendäre Nordwestpassage, jenen Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Erst dem Norweger Roald Amundsen gelang zwischen 1903 und 1906 die erste komplette Durchfahrt. 111 Jahre später folgen Doris Renoldner und Wolfgang Slanec mit ihrer 13 Meter-Aluminiumyacht Nomad den Spuren des größten Polarforschers aller Zeiten…

Termin: 13. Februar (Do), 19 Uhr, Hart bei Graz, Kulturhalle

8 Jahre um die Welt (1989–1997)

Genau genommen sind Doris und Wolfgang schon zweimal um die Welt gesegelt. Doch die erste Circumnavigation auf ihrer gerade einmal neun Meter langen Yacht Susi Q zu einer Zeit, als Langfahrten noch in den Kinderschuhen steckten, darf wohl als Geburtsstunde der Seenomaden gelten.

Ohne Geld und High Tech, dafür mit einer gehörigen Portion Mut und Neugierde, stechen sie in See. Doris, gerade 22, hat vom Segeln keinen blassen Schimmer. Wolfgang dagegen war schon mal ein Jahr mit einem Boot unterwegs. 1997 kehren sie zurück. Dazwischen liegen acht Jahre, 40 Länder und 43.000 Seemeilen. Eine Weltumsegelung, die alles andere als schnurstracks rundherum führt.

Termin: 21. Februar (Fr), 19 Uhr, St. Pölten, Hotel/Restaurant Seeland

Mehr im März

11 weitere Live-Shows stehen im März auf dem Programm, sieben davon unter dem Titel “Pacific Odyssey” – ein authentischer Reisebericht über das Fahrtensegeln jenseits der geschönten Instagram-Welt. Er erzählt vom Unterwegssein zweier Menschen, die sich nicht nur auf ein gemeinsames Abenteuer, sondern auch auf den jeweils anderen einlassen. Von der großen Kraft des Zufalls und von der Erkenntnis, dass man jeden Tag aufs Neue mit völlig unbekannten Situationen umgehen lernen muss.

Alle Termine, Infos und Anmeldemöglichkeiten:

www.seenomaden.at

Diesen Artikel teilen