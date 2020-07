Segeln natürlich!

Biologen, RYA Yachtmaster, (Ehe-)Partner: Die Österreicher Clemens Stecher und Barbara Wirleitner sind ein Traumpaar wie aus dem Bilderbuch. Gemeinsam ist ihnen auch die Liebe zum Meer, die sie gerne mit ihren Gästen an Bord ihrer Explorer-Yacht teilen. Zum Beispiel im Rahmen eines Ausbildungstörns oder einer Whalewatching-Expedition, in jedem Fall aber immer so nah der unberührten Natur, dass man ihren Puls fühlen kann.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Die Idee, OceanLife-Törns anzubieten, war im Grunde die logische Folge eines Zusammen­tref­fens zweier Biologen, die vom Meer und vom Segeln fasziniert sind“, sagt Barbara.

Was man sich als Teilnehmer an einem OceanLife-Törn erwarten kann? Wale und Delfine im Wasser, die oft so nah sind, dass man ihren Blas riechen kann. Vögel, Meeressäuger und eine beeindruckende Pflanzenvielfalt an abenteuerlichen Küstenabschnitten und in schroffer Felslandschaft, die trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer ­Abgeschiedenheit voller Leben sind. „Unser besonderes Anliegen als Biologen ist es, Naturliebhaber und Fotografen sicher dorthin zu bringen, wohin sich andere nur hinträumen“, so Barbara.

Natürlich wird auch gemeinsam geschnorchelt, werden Wanderungen an Land unternommen und naturkundliche ­Hotspots erkundet. Alles stets unter der professionellen Anleitung und Wissensvermittlung von Barbara und Clemens, der ­übrigens auch Ornithologe ist.

Wilde Flora und Fauna im Atlantik, Robben auf und Delfine vor der Isle of Skye oder im Lorbeerwald auf La Gomera – Törns zu Orten, wohin sich andere nur hinträumen.

Viel Wissen vermag der Skipper mit 25-jähriger Lehramts-Erfahrung auch als RYA Yachtmaster ­Instructor weiterzugeben. Seit 2015 schon ist die MCO Sailing Academy offziell anerkanntes (und deutschsprachiges!) Trainingscenter der Royal Yachting Association, dem könig­lichen Segelverband Groß­bri­tan­niens.

Entsprechend hoch angesehen, aber auch anspruchsvoll ist die Ausbildung zum Yachtmaster. ­„Unsere Basis für die praktischen Kurse befindet sich in der Port Hamble Marina an den Ufern des Solent – der Hamble River gilt übrigens als erste Adresse für englische und internationale Sportsegler und Regatta-Freaks. So begegnet man hier mit etwas Glück Segler­legenden wie Alex Thomson oder Ben Ainslie auf dem Wasser oder abends im Pub“, so Clemens.

Der Solent als Wasserstraße zwischen England und der südlich vorge­lagerten Isle of Wight ist eines der besten Ausbildungs- und Trainingsreviere der Welt.

Abenteuer und Ausbildung im Solent auf der Exploreryacht Garcia Exploration 52.

www.mco-sailing.com

Blick auf Loch Maddy in den Hybriden, Mitte Juni, 22.30 Uhr.

Fotos: MCO Sailing

