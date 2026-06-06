9. Juni: Seminar „Neue Ankervorschriften Kroatien, Saison 2026 “

Gemeinsam mit Thomas Käsbohrer vom millemari.-Verlag nehmen wir in diesem Live-Vortrag die neuesten Ergänzungen der kroatischen SSVO unter die Lupe. Das mit dem Ziel, selbst sperrige Paragraphen einfach und verständlich zu erklären – damit unliebsame Überraschungen beim nächsten Törn in Kroatien vermieden werden können. Teilnahme am Online-Seminar mit ocean7-Code um nur 15 statt 25 Euro!

Worauf ganz einfach zu achten ist

SSVO Kroatien – was schreiben die neuen Ankerregelungen in Kroatien vor? Sie möchten gut vorbereitet und mit einem sicheren Gefühl Ihren Törn in Kroatien starten? Sind sich aber unsicher, was die Regelungen der SSVO über das Befahren und Ankern in kroatischen Gewässern eigentlich wirklich besagen? Und juristisches Regelwerk ist Ihnen ein Graus? Sie wollen also alles, was Sie wissen müssen, pragmatisch und unterhaltsam erfahren?

Das Online-Seminar „Neue Ankervorschriften Kroatien“ live mit Thomas Käsbohrer vermittelt Ihnen genau das Wissen, das vor Ort tatsächlich zählt. Die Vorschriften sind klar definiert, werden in der Praxis angewendet und auch kontrolliert – wer sie kennt, ankert entspannter.

Statt sich durch Paragrafen zu arbeiten, erhalten Sie eine verständliche Einordnung der aktuellen Regelungen – aus der Praxis und direkt auf typische Situationen im Revier bezogen. Es geht nicht um Paragraphen-Theorie, sondern um sichere Entscheidungen auf dem Wasser: Was ist erlaubt, wo sind die Grenzen und worauf achten kroatische Behörden tatsächlich? Und: Was schreiben die neuen Ankervorschriften 2026 vor?

Auskunft gibt Einhandsegler und Kroatienexperte Thomas Käsbohrer, Autor der Bände Revier-Kompass Kroatien Nord und Revier-Kompass Kroatien Süd sowie Buchtenfinder Kroatien. Er verbindet fundierte Kenntnis der kroatischen Regelungen mit langjähriger Reviererfahrung. So entsteht ein klares Bild davon, wie die SSVO im Alltag funktioniert, wie Sie sich an Bord in Kroatien souverän bewegen und ruhige Nächte vor Anker verbringen.



Live-Vortrag „Neue Ankervorschriften Kroatien, Saison 2026,

SSVO verstehen und sich richtig verhalten.“

Termin: 9. Juni, 19.30 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.

Referent: Buchautor, Skipper und Revier-Experte Thomas Käsbohrer.

Teilnahmegebühr: € 25,–, für ocean7-Leser wird ein ­Rabatt in der Höhe von € 10,– gewährt! Einfach im Waren­korb den Code unten eingeben, der Rabatt wird automatisch abgezogen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Rabatt-Code: #ocean7-ssvo26

Anmeldung hier!

Fragen, die das Seminar beantwortet

• Was schreiben die Regelungen der SSVO für Kroatien vor?

• Wo darf ich ankern?

• Welchen Abstand zum Badestrand muss ich einhalten – und was ist ein Naturbadestrand?

• Darf ich noch mit Landleine ankern?

• Wie weit darf ich mich vom Schiff entfernen?

• Welche Geschwindigkeitsregeln gelten?

• Welche neuen Regelungen kommen 2026 dazu?



Keine Zeit? Kein Problem! In der Buchung ist der 4-wöchige Zugang zum Stream enthalten.

Mehr Infos, Bücher, Seminare: www.millemari.de

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