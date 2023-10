Herbstliche Seminare online bei millemari.

Nach der Saison ist vor der Saison. Um als Skipper am Ball zu bleiben, hat man bei milliemari. ebenso hilfreiche wie informative Online-Seminare mit Meerwert vorbereitet.

Segler und Buchautor Thomas Käsbohrer („Das Rätsel der Orcas, In Seenoot …“) hat sich beispielsweise dem Thema „Wetter“ gewidmet und präsentiert auch zwei seiner Traumreviere:



23.10., 19:30 Uhr

Mit Apps das Wetter meistern geht spezifisch auf Wetter-Apps für den Törn ein.

2.11., 19:30 Uhr

Traumrevier Ionisches Meer entführt in eine der schönsten Regionen des Mittelmeeres – die Ionischen Inseln.

9.11., 19:30 Uhr

Das Wetter in Kroatien bereitet dann schon auf die kommende Saison vor. Wetterphänomene die man kennen sollte.

23.11., 19:30 Uhr

Traumrevier Balearen schließlich bildet den Abschluss des Herbstprogramms für alle, die dem Winterwetter bei einem Törn durch die Balearen entkommen möchten.

Traumrevier Mallorca, präsentiert von Thomas Käsbohrer. Foto: Tahsin Özen.



Bootsmotor-Experte Michael Herrmann hat für alle, die in ihrem Motor keinen „Fremdkörper“ mehr sehen wollen, wertvolle Tipps parat, die ohne Fachlatein auskommen und daher leicht verständlich sind:



31.10., 19:30 Uhr

So bleibt dein Motor fit. Hier geht es unter anderem um Vorbeugung vor Schäden, Wasser im Tank sowie den Schutz vor Überhitzung.

14.11., 19:30 Uhr

Woran liegt es, wenn dein Motor qualmt? Hier dreht sich um schnelle Fehlersuche, wenn der Motor ruckelt. Was kann ich selbst tun – und wann müssen Fachleute ran?

Was tun, wenn’s qualmt? Michael Herrmann weiß es. Foto: Yachtinside/Facebook.

Preise, Infos und Anmeldungen uter

www.millemari.de

