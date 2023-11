Siegeruhr

2024 wird in Barcelona der nächste America’s Cup ausgefochten, höchste Zeit also für alle möglichen Uhrenhersteller, alle möglichen Sondermodelle auf den Markt zu bringen.

So auch Omega, das seine „Seamaster Planet Ocean Deep Black ETNZ Edition“ dem Titelverteidiger aus Neuseeland gewidmet hat. Als Hommage an die Crew ist auf dem Gehäuseboden das Logo des Emirates Team New Zealand mit Farn in Türkis und weißer Schrift verewigt.

Im Inneren sorgt das Omega Master Chronometer Kaliber 9900 für die nötige Energie.

UVP für den österreichischen Markt: 14.700 Euro.

www.omegawatches.com

Foto: Hamish Hooper/Emirates Team New Zealand

