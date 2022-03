Skipper helfen!

In enger Abstimmung mit der Caritas ruft Yacht-Pool seine Skipper-Gemeinschaft zur Unterstützung für die Ukraine auf. Dr. Friedrich Schöchl betont in seinem Appell, dass jede Spende in voller Höhe der notleidenden Zivilbevölkerung zugute kommt.

Als Geschäfts- und Seglerfreunde unterhielten wir uns bisher im Wesentlichen immer nur über die Absicherung Ihrer schönsten Tage des Jahres – Ihren Charter-Törn. Heute möchten wir Sie aber bitten, bei unserer Aktion mitzumachen und denen eine Hand zu reichen, die derzeit die dunkelsten Tage durchleben müssen und vom Schicksal nicht so privilegiert behandelt wurden wie wir. Wir bitten daher, mit einer Spende beizutragen, das Leid dieser unschuldigen Menschen zu lindern. Es geht dabei auch um einen Beitrag zu unserem gemeinsamen Werteverständnis.



Wir halten es nicht für notwendig, auf die Hilfsbedürftigkeit der Kinder, Mütter und der zurückgebliebenen Männer hinzuweisen, weil uns dazu ohnedies die Worte fehlen. Das ganze Ausmaß des Elends sehen wir täglich in unseren Wohnzimmern auf dem Fernsehschirm. Die Initiative zu dieser Aktion kam aus dem Kreise unserer Partner und Kunden. Yacht-Pool sollte seine Kunden über Hilfsmöglichkeiten informieren und ihre Hilfsbereitschaft organisieren. Wir leisten diesen engagierten Anregungen gerne Folge und haben mit der Caritas Kontakt aufgenommen, um die technischen und organisatorischen Fragen mit dieser international effizienten Organisation abzustimmen.

Wie wahrscheinlich hinlänglich bekannt, handelt es sich bei Caritas um eine sehr effizient arbeitende internationale Hilfsorganisation, deren Hilfe unabhängig ist von Religionszugehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Hautfarbe oder dergleichen. Private Hilfsorganisationen sollten objektiv kontrollierbar sein. Deshalb haben wir bei Caritas ein eigenes Treuhandkonto eingerichtet. Die einlangenden Spenden werden somit ohne jegliche Kosten 1:1 der Caritas zur Verfügung gestellt.

Ihre steuerlich absetzbare Spende bitten wir Sie, auf das folgende Konto mit der angegebenen Referenz zu überweisen.

Danke für Ihren wertvollen Beitrag. Ihr Yacht-Pool Team!

Dr. Friedrich Schöchl





