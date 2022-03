Skradin-Kreuzerregatta die zweite

Die Rahmenbedingungen können mit gutem Gewissen als einzigartig in unseren Breiten bezeichnet werden. Gesegelt wird mit klassischen Yachten der Adria, aber auf einem See. Ausgangsbasis ist die ACI Marina Skradin, von dort wird am halben Wege zum Meer am Prokljan-See regattiert.

Schon die Anreise vom „offenen Meer“ ist beeindruckend und abenteuerlich. Nach Durchschiffen des Kanals von Šibenik führt der Weg nach Skradin längs des Flussbettes der Krka und durch die Meerenge von Prokljan. Danach gilt es den Prokljan See der Breite nach zu durchqueren, am Kap Oštrica vorbei und dann in Richtung Nationalpark Krk zur Marina. Die Premiere der Skradin-Kreuzerregatta fand zu Beginn der letztjährigen Saison statt. Die Teilnehmerzahl sowie die Rückmeldungen zur Regatta bestärkten die Veranstalter, auch heuer wieder nach Skradin zu laden.

Gekreuzt wird mit Kreuzern am See mit Zugang zum Meer, bereits jetzt sind Yachten zwischen 24 und 46 Fuss gemeldet.

Schon jetzt gibt es über 15 Meldungen aus Slowenien und Kroatien, natürlich sind auch Gäste aus Österreich herzlich Willkommen. Der erste Start ist für – kein Scherz – 16 Uhr am 01. April geplant. Am Samstag wird geplanter Weise ab 12 Uhr gesegelt. Ab 19 Uhr steht ein gemeinsames Abendessen und ab 20 Uhr die Siegerehrung am Programm. Sollte es mit dem Wind nicht so klappen, so halten sich die Veranstalter den Sonntag als Reservetag. Als Titelverteidiger geht der Kroate Igor Čupić mit seiner „Furiosa 2“ an den Start.

Alle Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es unter: https://www.skradin-regatta.com

Alle Fotos: Skradin-Kreuzerregatta





Diesen Artikel teilen