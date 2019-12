Slow Sail & Salsa

Gut versteckt auf der Halbinsel Ancón liegt die Marina von Trinidad. Mit den letzten Sonnenstrahlen legen wir von Cienfuegos kommend an und werfen uns in Schale, schließlich erwartet uns in der UNESCO-geadelten Stadt Kultur und Musik, wie sie hier schon seit Jahrhunderten gelebt wird.

Auf dem prächtigen Plaza Mayor bewundern wir die pastös gestri­chenen Kolonialhäuser, ehe wir die Casa de la Música betreten. Eine Live-Band spielt den legendären Son, das junge Publikum tanzt den Salsa – begleitet von den strengen Blicken der Alten. Sittenwächter? Ja, denn es wird darauf geachtet, dass die von Generation zu Ge­neration tradierten Tänze auch ­perfekt wiedergegeben werden.

Da lehnt die Big Mama vom Nachbartisch auch schon den Gehstock an die Hauswand und zeigt, was beim Tanzen nie fehlen darf: Emoción! Wir können kaum fassen, was die resche 65-jährige und ihr weißhaariger Tanzpartner da entrückt aufs Parkett legen – geschweige denn ­mithalten.