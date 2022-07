Smart auf See

Die neuen Quatix 7 Smartwtaches von Garmin.

Garmins Quatix 7 ist so etwas wie das ultimative Schweizer Messer bei nautischen ­Uhren. An Bord kann die Uhr mit einem kompatiblen Garmin Kartenplotter, Autopiloten, Windsystem oder Fusion-Entertainment-System gekoppelt werden. Eine GPS-Sportuhr mit Herzfrequenzmessung ist sie aber auch. Und Anrufe, Nachrichten oder auch Wettermeldungen vom Smartphone können ebenfalls angezeigt werden. Sehr cool: In der Solar­ausführung reicht der integrierte Akku für bis zu 37 Tage.

www.ascherl.at

Diesen Artikel teilen