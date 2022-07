St. Tropez & Valencia am Wörthersee

Hohe Qualitätsansprüche, ansprechendes und modernes Design und einzigartiges Fahrverhalten haben Frauscher Boote zu dem gemacht was sie heute sind: Motoryachten, die Emotionen wecken und begeistern. Ak kommenden Samstag können das Frauscher St. Tropez 750 Electric 2009 sowie das Frauscher Valencia 560 Electric 2004 über die Wellen des Wörthersees pilotiert werden.

Anzutreffen sind die beiden Elektro-Schönheiten in der Marina Lakeside in Reifnitz unter der bewährten Leitung von Mastercraft/Mureny am Samstag, 16.07.2022 von 10h bis 18h..

So schön kann Sommer in Österreich sein… Elektrifiziert über den Wörthersee – geht es testweise am Samstag in der Marina Lakeside mit zwei ausgewählten Frauscher (Foto: www.mastercraft.at)

Titelfoto: www.frauscherboats.com





