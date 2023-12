Hausmesse bei Sunbeam Yachts

Am 9. und 10. Dezember laden Familie Schöchl und Team zum Besuch der Werft am Mattsee.



Schöchl Werft Mattsee

Gute Unterhaltung

Die Hausmesse bei Sunbeam Yachts hat eine lange Tradition – die Möglichkeit, sich mit dem Team in offen-persönlicher Atmosphäre zu unterhalten, kommt bei den Besuchern sehr gut an. In der Regel sind auch Gäste, die bereits in Besitz einer Sunbeam Yacht sind, vor Ort, mit denen man sich ebenfalls gerne austauschen kann.

Natürlich stehen am Samstag und am Sonntag die aktuellen Yachtmodelle im Vordergrund, darüber hinaus werden aber auch Sunbeam Yachten aus zweiter Hand zu besichtigen (und zu kaufen) sein. Für das Event haben sich auch namhafte Lieferanten und Partner der Traditionswerft angemeldet, die dem Publikum einige ihrer Produkte vorstellen werden.



Sunbeam 29.1



Stolze Premiere

Absolutes Highlight der Hausmesse wird aber die Präsentation der neuen Sunbeam 29.1 sein – noch vor ihrer Weltpremiere im Jänner auf der boot Düsseldorf und ihrem Österreich-Debüt auf der Boot Tulln im März 2024! Wie ihre größere Schwester 32.1 wurde der spannend neu gedachte Weekender in Zusammenarbeit mit Gerald Kiska – international bekannt auch für seine Federführung bei KTM-Motorrädern – designt.

Die Sunbeam 29.1 glänzt mit einem hydraulischer Schwenkkiel (erlaubt Tiefgänge von 0,85 bis 1,85 m), einem offen gestalteten (und modular ausbaufähigen) Innenleben unter Deck und viel Nachhaltigkeit. So wurde das umweltfreundliche Resysta als Decksbelag gewählt, Platz für Solarpaneele geschaffen und ein innovatives E-Antriebssystem mit 4 kW Leistung für die emissionsfreie Fahrt unter Motor integriert.

Die Hausmesse bietet die perfekte Gelegenheit, dieses neue Meisterwerk „Made in Austria“ vorab und abseits des großen Messetrubels in persönlicher Atmosphäre zu besichtigen – und sich nebenbei auch gleich in der Werft von Sunbeam Yachts davon zu überzeugen, dass hinsichtlich der (Verarbeitungs-)Qualität ebenfalls keinerlei Kompromisse gemacht werden.





Hausmesse Sunbeam Yachts

Samstag, 9. Dezember, 10–18 Uhr

Sonntag, 10.Dezember, 10–16 Uhr

Sunbeam Watersports Gmbh, Köstendorfer Landesstraße 7, 5163 Mattsee

Infos/Anmeldung hier



Bilder/Video: Sunbeam Yachts



