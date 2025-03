Sunbeam Testsegeltage am Attersee!

Am 25. und 26. April lädt Sunbeam Yachts zu den Testtagen an den Attersee. Neben der Sunbeam 22.1 werden als Highlights die Sunbeam 29.1 und die nagelneue 29.1 GT zu segeln sein.



Sunbeam 29.1

Made in Austria

Auf der boot 2024 in Düsseldorf feierte die Sunbeam 29.1 ihre Weltpremiere und Geschäftsführer Andreas Schöchl durfte sich gleich vom Start weg über eine gut gefüllte Bestellliste freuen. Kein Wunder, ist doch der Weekender in punkto Design (aus dem Hause Kiska in Salzburg) und Technik (aus der hauseigenen Werft am Mattsee) in seiner Klasse praktisch außer Konkurrenz. Und weil made in Austria, gibt es auch keinerlei Kompromisse hinsichtlich Qualität und Verarbeitung.

Die Sunbeam 29.1 glänzt mit einem hydraulischen Schwenkkiel (Tiefgang von 0,85 bis 1,85 m), einem offen gestalteten (und modular ausbaufähigen) Innenleben unter Deck und viel Nachhaltigkeit. So wurde das umweltfreundliche Resysta als Decksbelag gewählt, Platz für Solarpaneele geschaffen und ein innovatives E-Antriebssystem mit 4 kW Leistung für die emissionsfreie Fahrt unter Motor integriert.



Sunbeam 29.1 GT

GT ist Trumpf

Um die sportliche Performance zu unterstreichen, wurde nach der Weltpremiere in der Werft noch viel getüftelt und ausprobiert mit dem Ergebnis, dass die Sunbeam 29.1 seit Jahresbeginn 2025 auch in der GT-Version (Grand Tourismo) zu haben ist. Das beeindruckende Racing-Modell hat dabei nicht nur viel Gewicht verloren, sondern u. a. auch einen festen Performance T-Kiel (Tiefgang 175 cm) und statt der Doppelruderanlage ein einzelnes tiefes Racing-Ruder bekommen. Die Variante mit Doppelsteuerstand und/oder Karbonmast wird für beide Modelle optional angeboten.



Am besten Testen!

Am 25. und 26. April werden im Rahmen der „Testsegeltage am Attersee“ in Kooperation mit dem Segelclub Kammersee beide Modelle und mit der Sunbeam 22.1 auch die kleine Schwester für Testfahrten zur Verfügung stehen – zwecks optimaler Betreuung ist eine Terminanfrage erforderlich.

Freitag, 25. April, 10–16 Uhr

Sammstag, 26. April, 10–16 Uhr

Segelclub Kammersee, Inselweg 13, 4863 Seewalchen am Attersee

Infos/Terminanfrage hier

www.sunbeam-yachts.com

www.sck.at



Fotos u. Videos: Sunbeam Yachts

