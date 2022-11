Viel Sonnenschein im November

Sunbeam Yachts lädt vom 18.–20. 11. zur Hausmesse an den Mattsee und glänzt auch von 24.–27. 11. auf der Boot & Fun in Berlin.

„Wir freuen uns darauf, nach längerer Corona-Pause wieder zu unserer Sunbeam Yachts Hausmesse einladen zu dürfen“, so Andreas Schöchl, Geschäftsführer der Sunbeam Watersports GmbH. Vor Ort gezeigt werden neben den aktuellen auch gebrauchte Sunbeam Yachts Modelle. Weiters werden Lieferanten und Partner des Hauses einige ihrer Produkte vorstellen.

In Kooperation mit dem deutschen Händler Premium Boating werden ebenfalls noch im November eine Sunbeam 22.1 und eine Sunbeam 32.1 im Rahmen der Boot & Fun in Berlin zu sehen sein.



Nähere Infos zu beiden Terminen hier:

www.sunbeam-yachts.com/termine



Links die Sunbeam 22.1, rechts die neue Sunbeam 32.1 – beide zu sehen auf der Boot & Fun Berlin.

Diesen Artikel teilen