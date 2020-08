Superökologisch

„Die umweltfreundlichste Segel-Superyacht, die je gebaut wurde!“ So lautete der Auftrag an die auf moderne Klassiker spezialisierte Wert Spirit Yacht in Ipswich.

Die nun ausgelieferte Spirit 111 dürfte die Aufgabe erfüllen. Die 34 Meter lange Holz-Slup besitzt ein 100kW Deep Blue Hybrid-Hochleistungssystem von Torqueedo, dessen vier 40-kWh-Lithium-Batteriebänke beim Segeln aufgeladen werden. Bis zu vier Tage vor Anker soll die Superyacht ohne Strom von außen betrieben werden können.

34 Meter und nur ein Mast: Spirit 111.

Ebenfalls erstaunlich: Die Segelfläche von 450 m² kann dank eines ausgetüftelten Rigg-Designs auch ohne Profi-Crew gebändigt werden.

www.spirityachts.com

