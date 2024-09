Am 7. September matcht sich die heimische Elite zum achten Mal bei den Tyrolean Wakeboard Masters in der Wake AREA 47. Westösterreichs einzige Wakeboard-Anlage wird zum Schauplatz für spannende Wettkämpfe und grandiose Tricks. Die Qualifikationsdurchgänge starten ab 13 Uhr, der Eintritt ist frei, nach der Siegerehrung wird bei einer Aftershow Party mit DJ-Sound im River Haus Bar & Grill gefeiert.

Foto: AREA 47 / J. Haines

Actionreiche Runs am Cable mit Moves, Jumps und Tricks erwarten die Gäste der 8. Auflage der Tyrolean Wakeboard Masters. Angetrieben von den MitbewerberInnen und angefeuert vom Publikum zeigen die SportlerInnen ihre persönlichen Bestleistungen an den Obstacles im zwei Hektar großen See. Das Wake Café bietet allen ZuschauerInnen hervorragende Ausblicke auf das Geschehen am Wasser.

Foto: AREA 47 / E. Benrei Foto: AREA 47 AREA 47 / E. Benrei



Spannende Duelle

Angetreten wird in den Klassen Wakeskate mixed, Wakeboard U19 männlich, Wakeboard Open Men und Wakeboard Open Ladies. Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren, die SportlerInnen qualifizieren sich via „Impression-Session“. Eine Jury bewertet die Kategorien Kicker, Feature und Airtrick. Die SiegerInnen werden ab 22 Uhr bei der Aftershow Party mit DJ Ninedegree im River Haus Bar & Grill gebührend gefeiert. Raiffeisen-Club-Mitglieder haben am Veranstaltungstag von 10 bis 14 Uhr freien Eintritt in die Water AREA mit XXL-Rutschenpark, Blobbing, Cannonball u.v.m.

AREA 47: Seit der Eröffnung 2010 begeistert Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark mit einer großen Zahl an Trendsportarten.

Aktuell stehen rund 40 verschiedene Aktivitäten im 9,5 Hektar großen Areal zur Auswahl.

