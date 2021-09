Tender Love

Mit gleich acht Booten, die auch als Tender auf Luxusyachten sehr beliebt sind, wird die griechische Werft Technohull auf der Olympic Yacht Show (1.–5. Oktober 2021 in der Olympic Marine, Sounio) Präsenz zeigen.

Darunter auch das neue Modell T7 mit Teakholz-Deck, Carbon- und Edelstahl-Elementen und bis zu 65 Knoten Topspeed.

Hat man Freude an einem Modell gefunden, so kann man sich in der eleganten Technohull-Lounge in der Marina näher beraten lassen.

www.technohull.com

