Spanisches Lebensgefühl am Bodensee testen

Jetzt am Bodensee zu testen: De Antonio D28 Cruiser

Seit letztem Jahr vertritt Baotic Yachting die in Barcelona beheimatete De Antonio-Werft in Deutschland, Österreich, Kroatien und Slowenien. Die Palette der stylischen Motoryachten reicht von 28 bis 50 Fuß, also vom Binnensee-Hüpfer bis zum Offshore-tauglichen Weekender. Dank der eigenen Marina Baotic in Seget Donji kann der Importeur sogar einen besonderen Service anbieten: Eine De Antonio D42 Open steht in der Marina für Testfahrten und Tagescharter bereit. Alternativ lässt sich eine D28 Cruiser am Bodensee zur Probe fahren. Und um die geht es jetzt.

Viel Platz für einen 8,50-m-Sportler

Testival am Bodensee



Die D28 Cruiser steht nämlich vom 22. bis 24. April im BMK Yachthafen Langenargen am Bodensee für Besichtigungen und Testfahrten zur Verfügung. Ein Mix aus futuristischem Design, höchster Qualität bei besten Fahreigenschaften und unvergleichbarem Platzangebot wird wohl auf so manchen Interessenten treffen. Alle Infos für das Testival am Bodensee finden Sie unter folgendem Link:

www.baotic-yachting.com/de/neuigkeiten/testival-die-de-antonio-yachts-d28-cruiser-nun-live-am-bodensee

