Der leichte Nordostmonsun blies uns stetig über das Meer, bis wir ein paar Tage später in Tarempa einliefen. Beim Immigration Office ging alles glatt und kostenlos über die Bühne, wenn man von der langsamen Umständlichkeit absieht. Beim Zoll war es dann aber nicht ganz so einfach. Wir waren freitags angekommen, die Zollbehörde übers Wochenende aber zu. Wir hatten jedoch keine Lust, zwei Tage in dem kleinen Hafen herumzuhängen, wo von den Minaretten zweier Moscheen lautstark, aber nicht synchron, zum Gebet gerufen wurde.

Also segelten wir aus der Bucht, um nahe ­liegende Inseln zu erkunden. Zwei Meilen später kam uns ein Zollboot nachgehetzt, die sofort losbrüllten: „Stopp, Stopp“.

„Ich kann jetzt nicht stoppen“, antwortete ich.

Ich hätte stoppen können, hatte aber keine Lust …