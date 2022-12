TopYacht erhält CSI Award

Der TopYacht Handels- und Service GmbH wurde als erstem Mercury Händler in Österreich der Mercury Customer Satisfaction Index Award verliehen.

Raymond Hegenbart (re.), OEM & Dealer Development Manager des Mercury Distributors MCM HandelsgesmbH übergibt den CSI Award für 2022 an Bernhard Prillinger, geschäftsführender Gesellschafter der TopYacht Handels- und Service GmbH.

Im Rahmen des Customer Satisfaction Index (CSI) von Mercury wird die Zufriedenheit der Kunden mit ihrem Mercury Produkt und ihrem Mercury Händler mittels eines Fragebogens und anhand tatsächlicher Rückmeldungen gemessen. Händler, die außergewöhnlich gut von ihren Kunden bewertet werden, erhalten den Customer Satisfaction Index Award, um ihr herausragendes Engagement um ihre Kunden zu honorieren. Das System wird bereits seit einigen Jahren erfolgreich in den USA eingesetzt, im Jahr 2022 wurden die Preise zum ersten Mal auch in Europa verliehen.



TopYacht mit Sitz in Linz ist exklusiver Generalimporteur von Motorbooten der Marken Sea Ray, Boston Whaler, Cranchi, Centurion und Crestliner (Österreich, Süddeutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien und der Slowakei), offizieller Händler für Quicksilver in Österreich und Experte für Yachtservice, Neu- und Gebrauchtboote, Motoren, Ersatzteile und Winterlagerung.

www.topyacht.eu

