Ein üppig aufgemachter Schmöker gegen den Winterblues: In der ­Lonely-Planet-Reihe ist Anfang Oktober ein Bildband über Traumstrände erschienen.

Abwechslung ist garantiert: Es geht vom Praia Ipanema, dem quirligen Stadtstrand Rio de Janeiros, über einsame Küstenabschnitte in Australien bis auf die Insel Sylt. Und natürlich dürfen auch die ­berühmten Traumstrände Südost­asiens nicht fehlen. In den kurzen Texten erfährt man Interessantes über Strände und Anreise, während die frischen Bilder Lust auf den nächsten Urlaub machen.

Komodo National Park, Indonesien

Lonely Planet Bildband: Traumstrände. Mairdumont, 272 Seiten, € 38,95.

www.mairdumont.com

Foto: Prawat Thananithaporn/Shutterstock.com

