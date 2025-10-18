Ein üppig aufgemachter Schmöker gegen den Winterblues: In der Lonely-Planet-Reihe ist Anfang Oktober ein Bildband über Traumstrände erschienen.
Abwechslung ist garantiert: Es geht vom Praia Ipanema, dem quirligen Stadtstrand Rio de Janeiros, über einsame Küstenabschnitte in Australien bis auf die Insel Sylt. Und natürlich dürfen auch die berühmten Traumstrände Südostasiens nicht fehlen. In den kurzen Texten erfährt man Interessantes über Strände und Anreise, während die frischen Bilder Lust auf den nächsten Urlaub machen.
Lonely Planet Bildband: Traumstrände. Mairdumont, 272 Seiten, € 38,95.
Foto: Prawat Thananithaporn/Shutterstock.com
