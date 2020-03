Danke, Tulln!

Von 5. bis 8. März ging die Boot Tulln planmäßig über die Bühne – mit heute jedoch ist Schluss bis April für alle Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen. Unter den vorherrschenden Bedingungen gilt rückblickend unser Dank umso mehr den Veranstaltern der Messe Tulln sowie allen Teilnehmern und Besuchern, die trotz der Umstände die Fahnen der Austrian Boat Show auch dieses Jahr hoch gehalten haben.

Auf ein Wort mit Messeleiter Mag. Thomas Diglas auf dem ocean7 Stand in Tulln.

“Wir haben schon vor der Messe darauf hingewiesen, dass es keine Einschränkungen für die Boot Tulln geben wird, nun bedanken wir uns herzlichst bei allen Ausstellern und den rund 33.000 Besuchern, die auch gekommen sind“, so Messeleiter Thomas Diglas nach der Show. Wir von ocean7 schließen uns den Danksagungen an und bitten zahlreiche Aussteller der Boot Tulln 2020 aus dem In- und Ausland (in alphabetischer Reihenfolge) vor den Vorhang. Chapeau!

Rettungswesten-Beratung und -Kauf bei Christan Kargl, 2Sail

A-Yachts mit Aha-Effekt: Michael Gilhofer, Christian Piringer, Urska Ravnjak

Dream-Team bei ACI Marinas

Gemeinsam stark: Junior Marc und Senior Wolfgang Schinerl, Aichfeld Yachting

Abholung des neuen Marinekatalogs – ein must have – bei Florian (li.) und Gerhard (re.) Ascherl.

Machen Schule: Skipper Alex und Junior RYA Yachtmaster Instructor Klemens Bayr, b3onWater

With compliments: Team Baotic rund um Zlatko Coskovic (re.)

Herzlichst, Robert Mayer und Sylvia Kastner von Boote Mayer

Alex und Conny Riedl, Danijel Tunjic, Boote Riedl

Florian Zimmermann, dockmate

Florian Helmberger, Frauscher

Christine und Georg Friedl, Holzbootsbau Friedl

Bernd Hofstätter auf Stippvisite bei Richard Gebetsroither (re.), Yachtservice Gebetsroither

Hanse hochkarätig besetzt: Kai Hinrichs, Karsten Baas, Piotr Kampa, Peer Kolberg

Wir sind Kaiser: Jürgen Kaiser mit Junior-Team, Kaiser Bootsmanufaktur

Maritime Kunst am ocean7 Nachbar-Stand: Thomas Fröhlich, Kontrastwerke

Alex Marian (li.) mit Familie, Boote Marian

Visiting friends: Renata Marević, Managerin Marina Punat

Franz Schillinger und Jens Schönberg von Master Yachting

mirno more Gründer Christian Winkler am Messestand der Friedensflotte

YCA Commodore Christian Schifter gratuliert Herbert Rapp, dem Präsidenten des MSVÖ, zur 30-jährigen Clubmitgliedschaft

10 Jahre Multihull Sailing – Gratulation dem Gründer Herbert Wied

Immer ein Lächeln für Gäste: Ingrid und Thomas Hickersberger von Yachtcharter Müller

Mario Novak & Team very busy in Tulln, Novak Yachtcharter

Bei Manfred Ober (Mitte) und Team am Stand von Ober Yachtelektronik

Bei Österreichs Sportsegler-Aushängeschild und OneSails-Austria-Chef Christian Binder, OneSails

Bestes Arbeitsklima bei Pantaenius: Geschäftsführerin Cornelia Schifter (2. v. re.) und Team

Hochspannung bei Ewald Kopriva, Piktronik

Managt 28 Basen in 8 Ländern: Klaus Pitter, Pitter Yachtcharter

ProYachting-Chef Klaus Freiberger mit Sohn und Schwiegertochter in spe

Persönliche Magazin-Anlieferung bei Florian Raudaschl, Sportcamp Raudaschl

Sailswoman Hildegard Etz macht aus Mädels Skipperinnen und aus Jungs…

Wolfgang Dauser und die gelben Engel der See bei der (Messe-)Arbeit, SeaHelp

Stets charmant: Wolfgang Irzl, Segelschule Wien

The Ocean Race, Mockup einer VO65 Rennsegelyacht

Keep smiling mit Patrick Welting, SmartYacht

Ein Lichtstrahl am Messe-Horizont: Sunbeam Yachts

Top-Yachten von Bernhard Prillinger, TopYacht

Voll im Trend: Familie Grassl und Team, Trend Travel & Yachting

Immer ein offenes Ohr: Dr. Friedrich Schöchl (2. v. li.) und Team, Yacht-Pool

Sektempfang bei Yachting 2000 mit Anzelika Zneko, Josef und Marina Limberger

Gottfried Titzl Rieser (re.) und Fritz Abl (Mitte) im Regatta-Vortragsmodus am YCA-Stand

Die Austrian Boat Show – Boot Tulln 2021 findet von 4. bis 7. März statt.

www.boot-tulln.at

Fotos: Gernot Weiler

Diesen Artikel teilen