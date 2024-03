Unbekanntes Fluss-Objekt

Das oder der Wheeebo gehört zur Gattung der Sea-Toys-Projekte, die dank Elektromotoren und allerlei elektronischer Helferlein derzeit üppig sprießen.

Das Interessante an diesem Produkt: Der Diesel-Riese Yanmar ist daran beteiligt, die Chancen zur Marktreife stehen also ganz gut. Die kreisförmige schwimmende Scheibe mit 150 cm Durchmesser wird von einem Elektromotor angetrieben und mittels Gewichtsverlagerung mit dem eigenen Körper gesteuert, ähnlich wie bei einem Segway-Roller. Die Geschwindigkeit entspricht ungefähr Schritttempo, Einsatzge­biete sind sowohl Flüsse und Seen

als auch ruhige Küstengewässer.

www.wheeebo.com

