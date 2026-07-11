

Der Union Yacht Club Wolfgangsee trägt zur Feier seiner 125-jährigen Geschichte ab 25. Juli eine ganz besondere Segelwoche für alte Traditionsboote aus.

Foto: Union Yacht Club Wolfgangsee.

Tradition gewinnt

Die Jubiläumswoche beginnt mit der Eröffnung am Samstag, 25. Juli. Von Sonntag bis Dienstag finden die Wettfahrten der klassischen Holz-Drachen statt. An den folgenden Tagen fahren die 22er-Rennjollen um die Europameisterschaft. Die 10m²- und 20m²-Rennklasse veranstaltet ihre internationale Klassenmeisterschaft und die Hansa-Jollen segeln ihren Pokal aus. Den Abschluss der Traditionssegeltage bildet eine mehrtägige Yardstick-Regatta mit einer langen Wettfahrt für alle traditionellen Holzboote.

„Traditionsyachten wie Sonderklassen, alte Rennjollen, Hansajollen, Schärenkreuzer und Drachen, nicht selten um einiges älter als ihre Eigner, sind Zeitzeugen der Segelgeschichte. Sie haben über die Jahre nichts an Eleganz, Schönheit und Schnelligkeit verloren, und sind bei guter Pflege zum Teil schon über 100 Jahre alt!“, so Thomas Körner, Traditionsbeauftragter des Union Yacht Club Wolfgangsee.



Alle Infos, alle Termine:

www.uyc-wolfgangsee.at

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