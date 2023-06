Venedig mit Genuss

Segeln in der Lagune von Venedig. (c) Wolfgang Siebenhandl

Wolfgang Salomon ist Autor mehrerer Bücher über Triest, Venedig und die Lagune, die allesamt in den österreichischen Beststellerlisten zu finden sind. Zudem hat er 17 Jahre lang die Spezerei betrieben, ein Lokal im 2. Wiener Bezirk, in dem friulanische und venezianische Küche serviert wurde. Wolfgang Siebenhandl ist wiederum seit 2018 professionell Segler und auch als Ausbildner und Prüfer tätig.

Die beiden Wolfgangs laden im Juni und im September zu jeweils einwöchigen Genusstörns in die Lagune von Venedig ein. Salomon stellt seine Expertise als Venedig-Kenner und Gastronom zur Verfügung, kocht viermal für die Gäste, zeigt unbekannte Ecken von Stadt und Lagune und führt an die Plätze, die ihn inspiriert haben. Siebenhandl sorgt für die nautische Komponente: Gesegelt wird auf seiner Bavaria 47 Luigi. Maximal können vier Gäste in zwei Doppelkabinen an dem Genusstörn teilnehmen, Segelkenntnisse sind dabei nicht erforderlich.

Venedig zum Genießen. (c) Wolfgang Siebenhandl

Leistungen

Segeltörn ab/an San Giorgio di Nogaro

Fahrt durch die Lagune, inhaltliche Begleitung durch Wolfgang Salomon, Besuch der Orte, die in seinen Büchern erwähnt werden

Basis NF plus vier Hauptmahlzeiten, drei Übernachtungen in Marinas.

Maximale Gästeanzahl: 4 Personen

Termine: 25.6.–2.7. 2023 & 17.–24. 9. 2023

Preis p. P. € 1.300,–

Venedig spezial mit Wolfgang & Wolfgang

