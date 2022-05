Wachsende Stille

Große Neuigkeiten von ­Silent Yachts, das jetzt Silent Group heißt und verschiedene Abteilungen (Yachtbau, Tender, Resort, Charter, ­Makler etc.) umfasst.

Die Tuzla Viaport Marina, neuer Partner der Silent Group.

2021 feierte man mit dem Verkauf von 21 solarelelektrischen Katamaranen ein Rekordergebnis. Heuer hat man sich mit der türkischen VisionF Yachts einen neuen Partner an Land geholt, der in seiner Werft nahe der Tuzla Viaport Marina u. a. das Sondermodell Silent VisionF 82 – Hybridantrieb, Solaranlage am Flybridge-Dach, Aluminiumrumpf – baut.

www.silent-yachts.com

Diesen Artikel teilen