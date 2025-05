Weber an Bord!

Mit dem Wonnemonat Mai beginnt die Grillsaison, da will sich Weber mit dem neuen Q1200N Gasgrill seinen gebührenden Platz auch an Bord verdienen – und liefert gleich ein passendes Rezept mit dazu.

Meister mit Maß

Viele Yachten haben bereits eine Grillmöglichkeit an Bord, mit dem neuen Q1200N Gasgrill inkl. zwei abnehmbarer Seitentische lässt es sich nun auch in Weber-Qualität auf dem Wasser grillen. Der stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner sorgt für eine präzise Temperaturregelung, damit das Grillgut wie z. B. saftige Fischfilets oder knusprige Garnelen gleichmäßig gegart werden. Die porzellanemaillierten Gusseisen-Roste sollen eine konstante Hitzeverteilung und perfekte Grillstreifen garantieren. Dank kompakter Bauweise (inkl. 46 % mehr Raum unter dem hochgewölbten Deckel als bisher) und elektronischer Zündung ist er besonders bordfreundlich und lässt sich schnell und einfach in Betrieb nehmen bzw. verstauen.

Weber Q1200N Gasgrill

Abmessungen: 38 x 105 x 44 cm T (H x B x T) (bei geschlossenem Deckel und ohne Seitentische). Grillfläche: 1.290 cm². UVP: € 329,–. www.weber.com

Rezept-Tipp: Forellen Caipi Style

Aus dem Buch Weber’s Diamond Edition. Foto: Matthias Neubauer. Vorbereitung. 10 Minuten zubereiten, 30 Minuten marinieren.

Grillzeit: 15-20 Minuten

Grillmethode: indirekte Hitze

Ruhezeit: 3–5 Minuten Zutaten für 4 Personen. 4 weißfleischige Forellen (je 400–500 g), küchenfertig vorbereitet; 4 Bio-Limetten, heiß abgespült und trockengerieben; 1 1⁄2 EL brauner Rohrzucker, 1 1⁄2 EL Meersalz; 1 Bund Minze; 3–4 EL Olivenöl; schwarzer Pfeffer aus der Mühle.

Zubereitung

1. Die Forellen kalt abspülen und gut trocken tupfen. Danach auf beiden Seiten im Abstand von 2 cm schräg einschneiden.

2. Für die Würzmischung die Schale von zwei Limetten abreiben und zusammen mit Zucker und Salz in einem Mörser grob zermahlen. Die Limetten halbieren und den Saft auspressen.

3. Die übrigen beiden Limetten in dünne Scheiben schneiden. Die Minze verlesen, kalt abbrausen und trocken schütteln.

4. Die Forellen innen und außen mit Limettensaft einreiben, danach mit der Würzmischung bestreuen. Den Bauchraum der Fische mit Limettenscheiben und Minze füllen und die Fische abgedeckt im Kühlschrank 30 Minuten marinieren.

5. Den Grill auf 240 °C vorheizen. Die Fische aus dem Kühlschrank nehmen, außen gründlich trocken tupfen, auf beiden Seiten mit Olivenöl einreiben und 10 Minuten Raumtemperatur annehmen lassen. Anschließend auf den Grillrost legen und bei geschlossenem Deckel 15–20 Minuten grillen.

6. Nach der Hälfte der Grillzeit wenden, mit schwarzem Pfeffer würzen und fertig grillen (Kerntemperatur 60–64 °C). Vom Grill nehmen und vor dem Servieren 3–5 Minuten ruhen lassen.

Diesen Artikel teilen