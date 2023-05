Webinar: Alles Wichtige über Charterversicherungen

Online erfahren, wie man sich sicher versichert. Foto: thodonal88/Shutterstock

Sie wollen Ihren Charterurlaub entspannt planen und durchführen können? Dann ist der Abschluss der einen oder anderen Versicherung eine unverzichtbare Etappe. Sie sind sich nicht sicher, welche Versicherung für Sie passt und auf welche Sie gegebenenfalls verzichten können bzw. was eigentlich genau abgedeckt werden kann oder sein sollte?

Das von der internationalen Online-Charteragentur GlobeSailor mit dem Hamburger Yachtversicherer Schomacker organisierte Webinar am 1. Juni liefert da in kurzer und leicht verständlicher Form professionelle Antworten. Die Experten Katja Pilski und Andreas Medicus von Schomacker teilen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen, präsentieren die gängigen Charterversicherungen und stehen für Fragen rund um Törnversicherungen zur Verfügung.

Start ist um 17 Uhr, anmelden kann man sich unter dem Link hier

Diesen Artikel teilen