Wenig Wasser, viele Rümpfe

Astus 22.5 Sport

Die schlechte Nachricht: Auf Grund des sehr niedrigen Wasserstandes am Neusiedlersee muss Multihull Sailing, Österreichs Spezialist bei Mehrrumpfbooten, den Testsegelbetrieb massiv einschränken. Termine für Probefahrten werden hier ausschließlich auf Anfrage gegeben.

Die gute Nachricht: Nach pandemiebedingter Pause können endlich wieder die jährlichen Multihull Sailing Days am Achensee in Tirol durchgeführt werden. Heuer können vom 15. bis 17. Juli im Segelclub TWV Achensee in Maurach der ASTUS 22.5 Sport Trimaran und den XCAT Multisport Katamaran ausprobiert werden. Zum Testsegeln ist eine Terminvereinbarung unbedingt erforderlich!

Das Testsegeln findet beim Segelclub TWV Achensee in Maurach statt.

Liefertermine

Auch bei den Mehrrumpfbooten sind derzeit lange Lieferzeiten einzuplanen. Laut Multihull Sailing sehen die Verfügbarkeiten bei den einzelnen Marken derzeit so aus:

ASTUS Trimarane

Liefertermin für Neuboote aktuell März / April 2023. Ab 1. Juli werden die Preise auf Grund der aktuellen Marktsituation für Vormaterialien angepasst!

Liefertermin für Neuboote aktuell März / April 2023. Ab 1. Juli werden die Preise auf Grund der aktuellen Marktsituation für Vormaterialien angepasst! DRAGONFLY Trimarane

Liefertermine für Neuboote bereits 2024.

Liefertermine für Neuboote bereits 2024. WETA Trimarane

Früheste Liefertermine Frühjahr 2023. Aktuell Nr. 457 / Baujahr 2010 als Gebrauchtboot auf der Webseite von Multihull Sailing verfügbar.

Früheste Liefertermine Frühjahr 2023. Aktuell Nr. 457 / Baujahr 2010 als Gebrauchtboot auf der Webseite von Multihull Sailing verfügbar. WindRider Trimarane

Ähnliche Situation wie bei WETA. Keine Gebrauchtboote verfügbar.

Ähnliche Situation wie bei WETA. Keine Gebrauchtboote verfügbar. XCAT Multisport Katamaran

Ein österreichisches Qualitätsprodukt mit hoher Verfügbarkeit! Aktuell sofort lieferbar.

Multihull Sailing

Diesen Artikel teilen