Wer sich zum Eigner eignet

Pandemie-bedingt erwiesen sich Yachteignerprogramme 2020 als schwieriges Feld, satte Renditen waren eher die Ausnahme. Es gibt aber auch gute Nachrichten. So zahlen Sunsail und The Moorings weiterhin ein garantiertes monatliches Einkommen an die Partner ihrer Programme aus, und zwar unabhängig von der Charterauslastung der Yacht. Informationen über das Yachteignerprogramm gibt am 4. März um 18 Uhr ein Live-Webinar. Erklärt wird, für wen und ab wann sich das Yachteignerprogramm lohnt, wie es genau abläuft, und was die Vorteile eines Eigners sind. Beim Live-Seminar wird zudem ein Yachteigner zu Gast sein, der von seinen Erfahrungen berichten wird. Anschließend sind Fragen ausdrücklich erwünscht! Wer hineinschnuppern möchte – hier der Link zur Anmeldung

Virtuelle Messe

Das Live-Seminar findet im Rahmen einer viertägigen virtuellen Messe statt, bei der Sunsail und The Moorings vom 4. bis 7. März ihr umfangreiches Angebot für einen Segelurlaub vorstellen. Die Teilnehmer bekommen Inspiration, Reisetipps und Empfehlungen aus erster Hand, lernen neue Produkte kennen und erhalten Antworten auf ihre Fragen. Präsentationen und Workshops vermitteln Wissen zu Booten und Revieren. Für ortsbezogene Informationen sind auch Destinationspezialisten mit an Bord zum Beispiel aus den Bahamas sowie zu Kroatien und den Seychellen. Anmeldung ist auch hier erforderlich – und möglich

über das Sunsail-Portal

oder das The Moorings-Portal

