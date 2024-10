Gewinne 1 Tag auf einer VOR 60!

Gebaut für das Volvo Ocean Race 2001–2002, ist die Volvo 60 Libertalia heute ein Ausbildungsschiff für Extremsegler. Wer flottes Ocean Racing mit einer kräftigen Brise Vendée Globe oder Rolex Fastnet Race kosten möchte, kann jetzt 24 Stunden auf dieser Rennyacht gewinnen.

Extremsegeln lernen auf der Libertalia in der Bretagne.

Das Gewinnspiel wird in Kooperation von GlobeSailor und Challenge Ocean ausgelost. Als namhafte Online-Agentur hat sich GlobeSailor auf Yachtcharter mit oder ohne Skipper, Segelkurse und den Verkauf von Segelkreuzfahrten in über 180 Destinationen weltweit spezialisiert. Challenge Ocean als internationale Segelschule mit Sitz in Lorient ist u.a. Anbieter für spezielle Segel- und Transatlantik-Kurse mit professioneller Besatzung an Bord großer Yachten, auch die Teilnahmemöglichkeit an internationalen Regatten wird geboten.

Im Racing-Modus übers offene Meer.



Mehr als nur ein Gewinn

Ob nur einmal reinschnuppern oder wirklich die eigenen Grenzen ausloten, um später selbst bei einer der ganz großen Regatten mit an Bord zu sein: wer die 24 Stunden an Bord der Libertalia gewinnt, lernt jedenfalls dazu: Manöver, Kurswechsel, Nachtschichten, Navigationsanalyse und vieles mehr – dank Profis an Bord. Ein einzigartiges Erlebnis für Regatta-Fans, die das ganz besondere Abenteuer suchen. Die Auslosung erfolgt am Montag, den 25. November 2024; der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail kontaktiert; die Abfahrt ist im Frühjahr 2025 geplant, je nach Wetter und Verfügbarkeit ab Lorient – La Base.

Hier mitspielen und mit etwas Glück gewinnen!



