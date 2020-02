Workshop für Neo-Skipper

b3onWater, Österreichs größte Seefahrtschule, hält am 29. Februar in seinem Seminarzentrum in Langenzersdorf bei Wien einen praktischen Leitfaden für den ersten Törn als Skipper ab. Gedacht ist der Kurs primär für Neoskipper, die vor ihrem ersten Törn als verantwortlicher Schiffsführer stehen. Aber auch erfahrenere Skipper dürfen gerne kommen!

Der Kurs ist geteilt in einen theoretischen Vormittag und einen praktischen Nachmittag. Auf dem Stundenplan stehen Inhalte wie die gesetzliche Bestimmungen beim Führen eines Schiffes auf See, Übernahme eines Charterschiffes, Safety Instruction, Törnplanung, Logbuch händisch oder als App, Erste Hilfe oder Segeln mit Kindern. Am Nachmittag wird dann im Kurs die Skippertasche für den ersten Törn und jedes notwendige Detail besprochen und eine eine Tagesroute/Wochenroute für den ersten Törn durchgeplant.